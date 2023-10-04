Сплата земельного податку у сільській місцевості

Відповідно до пункту 57.5 статті 57 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи — платники податків повинні сплачувати податки і збори, що встановлені ПКУ, через банки (у тому числі із застосуванням єдиного рахунку в порядку, визначеному статтею 35 прим.1 ПКУ) або небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо зазначені особи проживають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податки і збори через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів, форма якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Пунктами 287.5 статті 287 і 288.7 статті 288 ПКУ встановлено, що земельний податок, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності сплачується фізичними особами протягом шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок, орендна плата можуть сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ.

Форму квитанції про прийняття податків і зборів, що може використовуватися фізичними особами у сільській (селищній) місцевості для сплати податків і зборів, у тому числі земельного податку та орендної плати, через каси сільських (селищних) рад, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 714 «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів» зі змінами та доповненнями.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області