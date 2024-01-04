На соціальні гарантії

Суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили торік 7 мільярдів 70,4 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець також додав, що порівняно з 2022 роком сплата зросла на 482,7 мільйона гривень. Лише торік у грудні наші краяни спрямували до бюджету 696,5 мільйона гривень єдиного внеску.

Податківці нагадали, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

Варто також не забувати, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний. А з першого січня 2024 року це — 1562 гривні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області