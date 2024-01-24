Окремі нюанси сплати єдиного податку підприємцями другої-четвертої груп

Відповідно до першого абзацу пункту 297 прим.1.1 статті 297 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку — власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати додаток із розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При позитивному значенні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник єдиного податку другої або третьої групи зобов’язаний збільшити визначену в податковій декларації за податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення (перший абзац пункту 297 прим.1.7 статті 297 прим.1 ПКУ).

Позитивне значення є частиною зобов’язань з єдиного податку (другий абзац пункту 297 прим.1.8 статті. 297 прим.1 ПКУ).

Нормами ПКУ не передбачено врахування від’ємного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок у зменшення податкового зобов’язання з єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області