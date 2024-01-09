Податкова соціальна пільга для платника ПДФО, який утримує двох і більше неповнолітніх дітей

Відповідно до підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України (ПКУ) будь-який платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на перше січня звітного податкового року, що у 2024 році складає 1514,00 гривень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до вісімнадцяти років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги, яка визначена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, що у 2024 році складає 1514,00 гривень, у розрахунку на кожну таку дитину (підпункт 169.1.2 пункту 169.1 статті 169 ПКУ).

Згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих десяти гривень.

У 2024-му році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4240,00 гривень (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3028,00 гривень х 1,4 та округлено до найближчих десяти гривень).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі передбаченому підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області