Звітність про обсяги виробництва чи обігу окремих видів продукції малими виробниками вина або спиртових дистилятів

Державна податкова служба України інформувала щодо надання звітності про обсяги виробництва та/або обігу окремих видів продукції малими виробництвами виноробної продукції та малими виробництвами спиртових дистилятів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Верховною Радою України прийнято закони України:

від 29 червня 2023 року за номером 3193-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва», який набрав чинності із 23 листопада 2023 року;

від 9 серпня 2023 року за номером 3303-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції», який набрав чинності із 3 вересня 2023 року.

Відповідно до цих законів внесені зміни до статті 16 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», згідно з якими встановлено, що:

малі виробництва виноробної продукції, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю алкогольними напоями без додавання спирту (винами виноградними, винами плодово-ягідними, напоями медовими) та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом міністрів України, щорічний звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв за формою, встановленою цим органом, не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за звітним роком;

малі виробництва дистилятів, які мають ліцензію на виробництво спиртових дистилятів, ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та/або ліцензію на оптову та/або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом міністрів України, щокварталу, не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі експорту) алкогольних напоїв за формою, встановленою цим органом;

суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця, до десятого числа наступного місяця, звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом.

Таким чином, запроваджено річну звітність для малих виробництв виноробної продукції та квартальну звітність (у частині алкогольних напоїв) для малих виробництв дистилятів, одночасно для малих виробництв дистилятів залишено щомісячну звітність про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спиртових дистилятів.

На сьогодні наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року за номером 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» затверджено, зокрема, форми звітів:

№1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»;

№2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв».

Із метою приведення у відповідність форм звітності про обсяги виробництва та обігу продукції, які подаються малими виробництвами спиртових дистилятів та малими виробництвами виноробної продукції та відповідних порядків їх подання, ДПС підготовлено відповідні проєкти нормативно-правових актів, які проходять узгодження відповідно до законодавства, тому до набуття чинності таких змін суб’єкти господарювання можуть скористатися чинними формами звітності та подати їх у встановлені строки:

звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв, не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за звітним роком за формою №2-РС — малі виробництва виноробної продукції;

звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі експорту) алкогольних напоїв не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом за формою №2-РС — малі виробництва дистилятів;

звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спиртових дистилятів до десятого числа наступного місяця за формою №1-РС — суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртовими дистилятами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, у тому числі малі виробництва дистилятів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області