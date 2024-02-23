Особливості нарахування та сплати єдиного внеску під час воєнного стану

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 4, пункту 5 та пункту 5 1 частини першої статті 4 згаданого закону, платниками єдиного внеску є:

— фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів);

— особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

— члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесено зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 2464, а саме доповнено пунктом:

«9 19. Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5 1 частини першої статті 4 закону за номером 2464, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення другого абзацу пункту 2 частини першої статті 7 закону за номером 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу цього пункту єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався».

Враховуючи сказане, такі платники мають право не подавати розрахунок єдиного внеску складі податкової декларації за період, в якому відповідно до першого абзацу пункту 919 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 2464 єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Проте до платників єдиного внеску, які обчислять і нарахують єдиний внесок та подадуть до контрольного органу звітність, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску, та при цьому не сплатять самостійно визначені зобов’язання, з першого серпня 2023 року контрольнм органом будуть застосовуватись заходи впливу та стягнення визначені частиною одинадцятою статті 25 закону за номером 2464.

Якщо платники скористалися нормами пункту 919 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 2464 та при цьому подали розрахунок єдиного внеску (додаток ЄСВ 1, додаток 1) у складі податкової декларації з типом «Звітна» з нульовими показниками, то подавати податкову декларацію з типом «Звітна нова» («Уточнююча») без розрахунку єдиного внеску (додаток ЄСВ 1, додаток 1) не потрібно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області