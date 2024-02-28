ПДФО від платників податків краю

Упродовж січня цього року від платників податків Тернопільщини надійшло до зведеного бюджету 537,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Значну частку загальних надходжень, що становить 336,6 мільйона гривень, перераховано до місцевих бюджетів. Ще 201 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб отримав державний бюджет.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області