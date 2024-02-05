Новини, Спорт, Тернопіль

Переможці поїдуть на чемпіонат України

05.02.202405.02.2024Автор Богдан Дікальчук
Переможці поїдуть на чемпіонат України

Майже півтори сотні юних спортсменів із десяти збірних ДЮСШ краю та об’єднаних територіальних громад змагалися нещодавно за нагороди зимового чемпіонату області з легкої атлетики. Участь у стартах, які відбулися в манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, взяли представники двох вікових груп — 2009—2010-го та 2011 року народження і молодші.

У вирішальних спринтерських забігах на 60 метрів перемогли Маргарита Клименко та Єва Овод, Олексій Блохін та Артем Цимбалістий. А на відрізку 300 метрів не було рівних Лілі Назар та Юлії Цвігун, знову ж таки Олексієві Блохіну та Олегові Беззубку.

У секторі для штовхання ядра порадували своїх наставників перемогами Аліна Цвігун, Катерина Янюк, Павло Хоміцький і Денис Струс. У стрибках у довжину титули чемпіонів завоювали Софія Кулеба, Катерина Янюк, Павло флейтута і Станіслав Швець. Нарешті, найвище стрибнули Вероніка Конопада, Марія Починок та Андрій Сліпченко.

На переможців старшої вікової групи вже найближчих п’ятниці-неділі, 9—11 лютого, очікує мандрівка до Львова, де в оновленому спортивному комплексі визначатимуться лауреати чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед вихованців ДЮСШ 2009—2010 років народження.

На фото: під час нагородження лауреатів.

Фото із соціальних мереж