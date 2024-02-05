Переможці поїдуть на чемпіонат України

Майже півтори сотні юних спортсменів із десяти збірних ДЮСШ краю та об’єднаних територіальних громад змагалися нещодавно за нагороди зимового чемпіонату області з легкої атлетики. Участь у стартах, які відбулися в манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, взяли представники двох вікових груп — 2009—2010-го та 2011 року народження і молодші.

У вирішальних спринтерських забігах на 60 метрів перемогли Маргарита Клименко та Єва Овод, Олексій Блохін та Артем Цимбалістий. А на відрізку 300 метрів не було рівних Лілі Назар та Юлії Цвігун, знову ж таки Олексієві Блохіну та Олегові Беззубку.

У секторі для штовхання ядра порадували своїх наставників перемогами Аліна Цвігун, Катерина Янюк, Павло Хоміцький і Денис Струс. У стрибках у довжину титули чемпіонів завоювали Софія Кулеба, Катерина Янюк, Павло флейтута і Станіслав Швець. Нарешті, найвище стрибнули Вероніка Конопада, Марія Починок та Андрій Сліпченко.

На переможців старшої вікової групи вже найближчих п’ятниці-неділі, 9—11 лютого, очікує мандрівка до Львова, де в оновленому спортивному комплексі визначатимуться лауреати чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед вихованців ДЮСШ 2009—2010 років народження.

На фото: під час нагородження лауреатів.

Фото із соціальних мереж