Право підпису податкової звітності

Електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ), законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (закон за номером 2155) без укладення відповідного договору (пункт 42.6 статті 42 ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з першим абзацом підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контрольного органу. При веденні бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

Пунктом 2 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 зі змінами та доповненнями визначено, що автор (платник) створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись порядком за номером 557.

Після накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням засобів електронного зв’язку до адресата протягом операційного дня (пункт 3 розділу ІІ порядку за номером 557).

Якщо адресатом є контрольний орган, після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка (пункт 5 розділу ІІ порядку за номером 557).

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ цього порядку автоматизована перевірка електронного документа включає, зокрема:

перевірку правового статусу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності) відповідно до частини другої статті 18 закону зв номером 2155;

перевірку права підпису електронного документа підписувачем.

Разом із тим, керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження.

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контрольний орган, на обліку в якому перебуває платник, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо КЕП в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до порядку за номером 557 (пункт 3 розділу ІІІ порядку).

До повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до повідомлення, у порядку черговості їх внесення до повідомлення, після них — КЕП керівника і останньою — печатка (за наявності) — пункт 4 розділу ІІІ порядку за номером 557).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області