Головна мета — скрізь перемагати!

Геть не нами придумано, що коли дитина змалечку привчена до здорового способу життя, її просто переповнює бажання спробувати себе в якнайбільшій кількості спортивних дисциплін. Зайве тому підтвердження — тринадцятирічна Олександра Черевата з Файного міста.

На початку другої декади лютого цього року у Львові дівчина стала чемпіонкою України з легкої атлетики у приміщенні серед вихованців ДЮСШ та СДЮШОР у бігу на 3000 метрів. Аби домогтися бажаного, підопічна тренера Тернопільської ОДЮСШ Богдана Дуди встановила особисте досягнення — 11 хвилин 1,07 секунди.

А нещодавно радісна звістка надійшла зі столиці Латвії Риги, де відбувся престижний міжнародний турнір з… боксу. Чемпіонці України та фіналістці чемпіонату Європи з цього виду єдиноборств Олександрі Череватій, яка у відділенні боксу Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби займається під керівництвом Володимира Шнуровського, у своїй ваговій категорії не було рівних і в Ризі, де і визначилися лауреати згаданого міжнародного турніру.

І на цьому дівчина разом зі своїми наставником і батьками не думає зупинятися. Невдовзі відбудеться чемпіонат України з боксу серед дівчат її вікової групи, який стане відбірковим до чемпіонату Європи в Італії.

На фото: радісна мить тріумфу Олександри ЧЕРЕВАТОЇ після перемоги у вирішальному поєдинку міжнародного турніру в Ризі.

Фото із соціальних мереж