Перспективи є в усіх

Минулої неділі, 17 березня, у спортивному залі Великих Гаїв поблизу Файного міста відбувся завершальний третій тур відкритого чемпіонату Тернопільського району з волейболу. До фінального квартету, який і повів безпосередню боротьбу за нагороди, потрапили аматори гри над сіткою з Тернопільської, Іванівської, Бережанської і Великогаївської громад.

На думку голови Тернопільської районної ради всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Івана Кульбіцького, найбільш азартним став двобій між колективами Бережанської і Тернопільської громад. Дебют залишився за останніми, які в напруженій боротьбі впевнено перемогли. Але в другому сеті свою майстерність і досвід продемонстрували торішні чемпіони району з Бережанської громади. Він теж приніс їм упевнену звитягу. На користь бережанців завершилася і вирішальна третя партія. А в завершальній грі волейболісти Бережанської ТГ довели свою перевагу над колективом з Іванівської громади.

Тож команда Бережанської територіальної громади знову стала чемпіоном Тернопільського району з волейболу. Відзнак за друге місце удостоїлася команда Іванівської, за третє — Тернопільської територіальних громад.

Призи найкращим гравцям турніру вручені Остапові Рапіцькому з Бережанської, Андрієві Петрику з Іванівської та Ігореві Саламандрі з Тернопільської територіальних громад. Лауреати нагороджені кубками, медалями і грамотами Тернопільської райради ФСТ «Колос» і Тернопільської районної ради.

У другій же групі відкритого чемпіонату змагалися колективи, які не потрапили до фінальної частини змагань. Першість дісталася команді Скалатської громади. На другому місці — Білецька, на третьому — Байковецька територіальні громади. Досить підготовленими до змагань виявилися і команди Зборівської, Підгороднянської, Великоберезовицької і Великогаївської громад. Організатори сподіваються, що в майбутньому вони теж претендуватимуть на одне з призових місць.

Грамотами від районного спортивного товариства «Колос» нагороджені також організатори команд — Роман Мовчан, Олег Кривецький, Андрій Озерянський, Микола Кітчак, Андрій Вільгуцький, Дмитро Піговський, Віктор Івахів, Петро Деркач, Дмитро Ізб’янський і Владислав Залізний.

На фото: після завершення змагань настрій в учасників турніру був чудовим.

Фото організаторів