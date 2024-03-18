Суб’єкти господарювання краю сплачують податкові борги

За січень-лютий податковий борг в абсолютному значенні зменшили 190 підприємств, що допустили його на початок року на загальну суму 27,1 мільйона гривень. При цьому 122 суб’єкти господарювання сплатили заборговану суму повністю, що становить 23,3 мільйона гривень.

У рахунок погашення податкового боргу за два місяці цього року до зведеного бюджету надійшло 15,7 мільйона гривень, що на 2,7 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період. Із них державний бюджет отримав 7,1 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, із початку року фахівці податкової служби області подали до суду 163 позови щодо стягнення 11,3 мільйона гривень податкового боргу (в аналогічному торішньому періоді — 85 позовів на суму 4 мільйони гривень). Зокрема, 4 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 1,6 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано 2 позови на суму 1,5 мільйона гривень. Також до суду направлено 157 позовів щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 8,3 мільйона гривень.

За січень-лютий надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 394,6 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 378,6 тисячі гривень, а до місцевих бюджетів — 16 тисяч гривень.

Податківці нагадали, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в електронному кабінеті, а також можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області