Особливості набуття або підтвердження юридичними особами статусу платника єдиного податку четвертої групи у 2022 році

У 2022 році останнім днем для подання податкової звітності для набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи є 21 лютого 2022 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.
Підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є щорічним відповідно до вимог підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України.
Однією з умов набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи є подання сільськогосподарськими товаровиробниками повного переліку податкової звітності платника єдиного податку четвертої групи, а саме:
загальної податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи;
звітної податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи;
відомостей про наявність земельних ділянок, які є невід’ємною частиною податкової декларації;
розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.
Про особливості заповнення загальної податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи більш детально йдеться на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/572736.html.
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області