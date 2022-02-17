Особливості набуття або підтвердження юридичними особами статусу платника єдиного податку четвертої групи у 2022 році

У 2022 році останнім днем для подання податкової звітності для набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи є 21 лютого 2022 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є щорічним відповідно до вимог підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України.

Однією з умов набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи є подання сільськогосподарськими товаровиробниками повного переліку податкової звітності платника єдиного податку четвертої групи, а саме:

загальної податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи;

звітної податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи;

відомостей про наявність земельних ділянок, які є невід’ємною частиною податкової декларації;

розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Про особливості заповнення загальної податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи більш детально йдеться на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/572736.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області