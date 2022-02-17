Законодавчі зміни стосовно спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує інформувати платників податків про новації податкового законодавства. Передбачені вони Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Зокрема, щодо спрощеної системи оподаткування фізичних осіб:

встановлено, що фізичні особи-підприємці, які надають послуги з надання доступу до мережі Інтернет, належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

уточнено умови обрання фізичною особою-підприємцем четвертої групи платників єдиного податку. Такі платники мають здійснювати діяльність на сільськогосподарських угіддях та/або землях водного фонду площею не менше 0,5 га, але не більше 20 га сукупно (на сьогодні мінімальний розмір ділянки мав бути 2 га);

встановлюється для платників єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які є платниками податку на додану вартість, типова форма обліку доходів і витрат;

податкове зобов’язання для власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь буде визначатися як позитивна різниця між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Фізичні особи-підприємці розраховуватимуть її самостійно у складі окремого додатку до декларації з єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області