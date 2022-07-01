На світовий чемпіонат — із національним рекордом

Другий рік підряд на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги» у Стокгольмі українським майстриням «королеви спорту» вистачило майстерності оновити національний рекорд. Якщо торік у бігу на 400 метрів з бар’єрами бажане досягнення підкорилося Анні Рижиковій, то вчорашній вечір став щасливим для тернопільської бігунки, вихованки обласної школи вищої спортивної майстерності Наталії Стребкової.

Учасниця торішніх літніх Олімпійських ігор у Токіо відзначилася на своїй коронній дистанції 3000 метрів із перешкодами. Віднині рекорд України становить 9 хвилин 24,54 секунди. Попереднє досягнення Валентини Жудіної (9 хвилин 27,26 секунди), яке було встановлено в Ялті ще у 2008 році, перевершене більш ніж на дві секунди.

Незадовго до цього старту елітних бігунок, як розповіли на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України, чоловік Наталії Іван Стребков виклав у соціальних мережах пост про те, що через розв’язану росією війну проти України атлетка змушена тренуватися від звуки сирен, ризикуючи власним життям.

На щастя, ця обставина не завадила успішно виступити нашій землячці. А наявність чи не всіх найсильніших на сьогодні конкуренток на виснажливій дистанції стипльчезу, без сумніву, допомогла Наталії виступити якнайкраще. Навіть попри те, що піднятися на п’єдестал пошани не вдалося.

У Стокгольмі Стребкова трималася поряд із лідерами і на завершальному колі вела боротьбу за третє місце з рекордсменкою Швейцарії К’ярою Шеррер. І хоч конкурентка змогла випередити українку, грішно було би навіть заводити мову про якусь невдачу нашої землячки. Встановлення вже згаданого рекорду України — зайве тому свідчення.

У столиці Швеції вдало виступили і кілька інших українських спортсменок. У секторі для стрибків у довжину Марина Бех-Романчук у передостанній п’ятій спробі, приземлившись на позначці 6 метрів 76 сантиметрів, захопила лідерство. Втім британка Лоррен Уген змусила її задовольнитися другою позицією, випередивши на п’ять сантиметрів.

У секторі для стрибків у висоту, що надзвичайно не часто буває у цьому сезоні, перемогла не Ярослава Магучіх. Підкоривши планку на висоті 193 сантиметри, друге і третє місця розділили Юлія Левченко та Ірина Геращенко. За використаними спробами вище опинилася Левченко. Натомість Ярослава Магучіх цю висоту пропускала. А 196 сантиметрів лідерці сезону не підкорилися. Тож у підсумку вона п’ята. А перемогла австралійка Елеанор Паттерсон, для якої саме остання з озвучених висот стала щасливою.

Не можна не порадіти і за згадану на самому початку матеріалу Анну Рижикову. У бігу на 400 метрів з бар’єрами фінішувала третьою з найкращим результатом сезону — 54,33 секунди. Найкращий час нинішнього сезону показала і Вікторія Ткачук, яка фінішувала п’ятою — 54,72 секунди. Переможниця етапу «Діамантової ліги» Фемке Бол із Нідерландів, до речі, бігає на дві секунди швидше — 52,27 секунди.

На завершення ж про те, що виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України днями затвердив склад збірної України для виступу на цьогорічному чемпіонаті світу, який із 15 по 24 липня відбудеться в американському Юджині. До неї увійшли 22 легкоатлети. Серед них — і Наталія Стребкова, яка, звісно, змагатиметься у бігу на 3000 метрів із перешкодами.

Цікаво, що витрати на участь у світовій першості практично повністю покриються за рахунок спеціального фонду світової легкої атлетики й інших міжнародних партнерів ФЛАУ.

Фото із соціальних мереж