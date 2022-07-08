ПДВ сплатили більше очікуваного

Інформація головного управління ДПС в області. У першому півріччі цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 710,5 мільйона гривень податку на додану вартість.

«Плюс до очікуваних надходжень склав 27,6 мільйона гривень», — проінформував начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. У середньому щомісяця цього року бізнес нашого краю перераховував до держбюджету 118,4 мільйона гривень ПДВ.

«Станом на початок липня в ГУ ДПС області було зареєстровано 3449 платників податку на додану вартість. Значна частка суб’єктів господарювання, які є платниками цього платежу, юридичні особи (2889). А також — 560 приватних підприємців», — розповів посадовець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області