Подання нової звітної одноразової (спеціальної) добровільної декларації

Відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) у період проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ декларант має право уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, виключно шляхом подання нової декларації у порядку, визначеному підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому попередньо подана декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою. Після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої декларації виключно у випадках, передбачених підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області