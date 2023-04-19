Досвід приходить лише під час змагань

У той час, як вихованці Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби віком до сімнадцяти років виступали на традиційному міжнародному турнірі в Угорщині, їхні молодші друзі по тренуваннях визначали найсильніших у відкритому чемпіонаті Тернополя. Свою майстерність продемонстрували юнаки 2009—2011-го та 2012—2013 років народження.

За підсумками баталій юних борців старшої з цих двох вікових груп, в яких узяли участь і їхні однолітки з Костополя Рівненської області, тріумфували господарі килима Захар Тарасюк, Матвій Кротюк, Тимофій Дерешівський, Богдан Бендіна, Олександр Лабек і Кирило Барабаш, а також гості змагань Сергій Шлапак, Максим Малашицький, Родіон Соротиський та Андрій Атанасов.

Натомість у молодшій віковій групі права піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани удостоєні лише тернопільські юнаки Назар Барабаш, Владислав Олексенко, Костянтин Зозуля, Артем Топольницький і Матвій Мандибура.

Тренерсько-викладацький склад нашого навчального спортивного закладу щиро вдячний своїм колегам із Рівненщини Андрієві Мартинюку і Вікторові Марачу за участь їхніх підопічних у змаганнях.

На фото: після завершення змагань.

Фото із соціальних мереж