Повний комплект нагород

Наприкінці минулого тижня в угорському місті Дорог визначилися лауреати традиційного міжнародного турніру з греко-римської боротьби серед юнаків 2006—2007 років народження. Участь у престижних змаганнях, окрім господарів, узяли спортсмени з Австрії, Естонії, Німеччини, Італії, Румунії, Чехії, Швеції, Сербії, Словенії, Словаччини, Хорватії, Литви, Латвії, Польщі та України.

Честь нашої держави захищали вихованці Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби та обласної ШВСМ. Виступили тернопільські борці успішно, троє з них повернулися додому з медалями. У найлегшій ваговій категорії до 48 кілограмів, скажімо, не було рівних учню Тернопільської ЗОШ №17 Назарові Бабінському. Третім завершив баталії серед атлетів, чия вага не перевищує 55 кілограмів, учень Великоглибочецької ЗОШ Нікіта Квасецький. А Максим Радик із Великоберезовицької ЗОШ виборов «срібло» у ваговій категорії до 71 кілограма.

На фото: збірна тернопільських борців після церемонії нагородження.

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