Звітність із ПДВ — за новою формою

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. З першого квітня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року за номером 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 січня 2023 року за 60/39116 (зі змінами), який опубліковано в Офіційному віснику України від 2 лютого 2023 року за номером 11.

Відповідно до згаданого наказу в новій редакції, зокрема, затверджено форми податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань із ПДВ, застосування яких починається з 1 травня 2023 року — для податкової декларації з ПДВ, яка подається за новою формою, починаючи із звітного (податкового) періоду за квітень 2023 року.

Також, починаючи з 1 травня 2023 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області