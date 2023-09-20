Кому з підприємців не потрібні касові апарати

Із першого серпня цього року відповідальність за порушення Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» застосовується не тільки до торгівців підакцизними товарами, а й до суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А з першого жовтня 2023 року відповідальність буде застосовуватися до всіх категорій платників податків, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Проте є й винятки. Так, нові правила застосування РРО не стосуються:

— платників єдиного податку першої групи (річний дохід — до 167-ми мінімальних зарплат);

— фізичних осіб, які продають на ринку текстиль, вживані речі, продукти власного підсобного господарства.

Крім цього, уряд звільнив від використання касових апаратів підприємців, які ведуть роздрібну торгівлю у сільській місцевості. Однак тут теж є свої винятки, тому використовувати РРО у селі необхідно за умови, якщо:

— одночасно ведеться торгівля підакцизними товарами;

— йдеться про дистанційну торгівлю, зокрема, через Інтернет;

— сільрада та рада ОТГ ухвалила рішення про обов’язкове використання РРО.

Фіскалізації також не підлягають розрахунки, здійснені з використанням реквізитів поточних рахунків, відкритих в установах банків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області