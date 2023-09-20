Користувачам ПРРО на замітку

Державна податкова служба України повідомляє, що у зв’язку із набранням чинності першого серпня 2023 року Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», відновлено дію сьомого абзацу статті 5 цього Закону, у зв’язку з чим використання ПРРО в режимі офлайн без отриманого в контрольному органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контрольного органу, заборонено.

Тобто, забороняється робота ПРРО в режимі офлайн, якщо таким ПРРО не отримано діапазон фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером ДПС, які присвоюються розрахунковим документам ПРРО, що працює в режимі офлайн.

ПРРО працює в режимі офлайн лише в період, протягом якого відсутній зв’язок між ПРРО та фіскальним сервером ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області