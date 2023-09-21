Медаль лише одна

Наприкінці минулого тижня в Івано-Франківську майже шість сотень спортсменів із 24-х областей нашої держави сперечалися за нагороди командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2008 року народження та молодших. Честь нашого краю захищали вихованці двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру, ДЮСШ «Інваспорт», а також юні прихильники «королеви спорту» з Бережанської, Зборівської і Гусятинської ДЮСШ.

Піднятися на п’єдестал пошани виявилося до снаги лише одній нашій землячці. У бігу на 3000 метрів із результатом 11 хвилин 24,54 секунди другою фінішувала підопічна Богдана Дуди Олександра Черевата з Тернопільської ОДЮСШ.

П’ятими позиціями в підсумкових протоколах можуть похвалитися двоє легкоатлетів Тернопільщини. Бережанець Арсен Стефанів, який займається під керівництвом Володимира Дуди, відзначився в бігу на 1500 метрів із перешкодами. А в секторі для стрибків у висоту ще більш досвідченого наставника Євгена Кармелюка порадував молодший із династії висотників, його внук Матвій Кармелюк. Варто також згадати і про те, що до десяток кращих у своїх дисциплінах потрапили Яна Вівчарик, Єва Овод із Файного міста та Анатолій Соляник із Зборова.

Натомість аналогічний командний чемпіонат України серед юнаків і дівчат 2006 року народження та молодших найближчих вихідних, 23—24 вересня, відбудеться у Львові.

На фото: Олександра ЧЕРЕВАТА разом зі своїм наставником Богданом ДУДОЮ.

Фото із соціальних мереж