Надходження акцизного податку від платників Тернопільщини

За січень-серпень цього року суб’єкти господарювання області спрямували до державного бюджету 103,6 мільйона гривень акцизного податку з вироблених в Україні товарів. Це на 33,3 мільйона більше від очікуваних надходжень.

Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 16 підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження від виробництва горілчаної продукції — 90,4 мільйона гривень (87,26 відсотка), виробництва пива — 13 мільйонів гривень (12,54 відсотка), виробництва спирту — 0,2 мільйона гривень (0,19 відсотка) та від виробництва електроенергії — 0,02 мільйона гривень (0,01 відсотка).

До місцевих бюджетів області надійшло 61,2 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 39,9 мільйона надійшло від продажу алкогольних напоїв, 19,6 мільйона — від продажу пива та 1,7 мільйона — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці Нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області