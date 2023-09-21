Як перевірити чек, виданий ПРРО в режимі офлайн?

У розрахунковому документі (чеку) має обов’язково бути наявна позначка про проведення розрахункової операції в режимі офлайн. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перевірити наявність цього чеку в базі даних ДПС можливо через електронний кабінет після завершення роботи ПРРО в режимі офлайн та передачі ним чека/чеків до фіскального сервера.

Інформація про фіскальні номери, що увійшли до діапазону для використання ПРРО, що працює у режимі офлайн, буде оприлюднена в електронному кабінеті із зазначенням даних про фіскальний номер ПРРО та про суб’єкта господарювання, для ПРРО якого зарезервовано фіскальні номери.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області