Платникам відшкодували ПДВ

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-вересня цього року 162 суб’єкти господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість.

Заявлена платниками до повернення сума склала 1 мільярд 479 мільйонів гривень. До порівняння, за аналогічний період минулого року заявлена до відшкодування сума становила 542 мільйони гривень.

Станом на початок жовтня суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини відшкодовано з державного бюджету, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 1 мільярд 655 мільйонів гривень.

Після проведених перевірок податковими органами області цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 55,7 мільйона гривень.

На початок жовтня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 218 мільйонів гривень, оскільки 202 мільйони перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розглядах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області