Позитивна динаміка сплати ПДФО

Упродовж дев’яти місяців цього року до зведеного бюджету від платників області надійшло 5 мільярдів 969,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 25 відсотків або ж на понад 1,2 мільярда гривень.

Більшу частину загальних надходжень, що становить 4 мільярди 705,3 мільйона гривень, перераховано до місцевих бюджетів. Це на 941,6 мільйона більше, ніж за дев’ять торішніх місяців. Ще майже 1,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб отримав державний бюджет. Ця сума на 256,8 мільйона гривень перевищує надходження ПДФО до держбюджету аналогічного періоду минулого року.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області