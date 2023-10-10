Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати регулюються Законом України від 8 липня 2010 року за номером 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальна страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Станом на перше жовтня 2023 року заборгованість з єдиного внеску на суму 98,6 мільйона гривень мають 4646 платників податків Тернопільської області. Навіть попри те, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (за наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями зі сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами — зобов’язання зі сплати єдиного внеску мають пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань із виплати заробітної плати (доходу), і виконуються першочергово.

Згідно із законодавством України за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції. Строк давності щодо стягнення сум недоїмки з єдиного внеску, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів із дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки) не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів із нарахованою пенею, не оскаржив вимогу в судовому порядку, після спливу останнього дня відповідного строку, така вимога вважається узгодженою (набирає чинності).

Узгоджена вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби, що в результаті призводить до блокування рахунків, у тому числі карткових, арешту майна, обмеження виїзду за кордон посадових осіб боржників чи самих боржників тощо.

Слід пам’ятати, що своєчасна сплата єдиного соціального внеску — це не лише обов’язок перед державою, але й захищені соціальні гарантії для кожного.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області