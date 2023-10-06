Зросла сплата єдиного внеску

Упродовж дев’яти місяців цього року суб’єкти господарювання області сплатили 5 мільярдів 264,6 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець також додав, що порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 609,7 мільйона гривень. Лише у вересні наші краяни спрямували до бюджету 570,4 мільйона гривень єдиного внеску.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня 2023 року це — 1474 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області