Із жовтня ПДФО від грошового забезпечення чи інших виплат військовослужбовцям сплачують до держбюджету

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. З метою реалізації вимог Закону України від 8 листопада 2023 року за номером 3428-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» його фахівці інформують про таке.

Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України згаданим законом розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України доповнено пунктом 60, згідно з яким як виняток із положень пунктів 1 і 11 частини першої статті 66 цього кодексу частина податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України та згідно із зазначеними нормами цього кодексу належать до доходів загального фонду відповідних бюджетів, зараховуються в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України починаючи з першого жовтня 2023 року.

Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень на нові рахунки визначено листопада 27 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області