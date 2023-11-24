Несплата єдиного внеску призводить до блокування рахунків, арешту майна, обмеження виїзду за кордон

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплата регулюється Законом України від 8 липня 2010 року за номером 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Від сплати єдиного внеску звільняються фізичні особи, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, і можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Нарахований єдиний внесок обліковується в податковому органі по інтегрованій картці платника податків інформаційно-комунікаційною системою «Податковий блок» по кодах бюджетної класифікації доходів бюджету, зокрема:

— 71010000 — єдиний внесок, нарахований роботодавцями (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам) на суми: заробітної плати; винагородами за договорами ЦПХ; допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

— 71020000 — єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців;

— 71030000 — єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення батьків-вихователів, або добровільна участь у пенсійному страхуванні;

— 71040000 — єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, у тому числі осіб, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

При цьому варто зазначити, що єдиний внесок сплачується протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання звітності, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період.

Сума єдиного внеску, своєчасно не сплачена, є недоїмкою. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Контрольні органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки). Вимога про сплату боргу (недоїмки), крім загальних реквізитів, містить відомості про розмір боргу, у тому числі суми недоїмки, штрафів і пені, обов’язок погасити борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк.

Вимогу про сплату боргу (недоїмки) вважають належним чином надісланою (врученою):

— юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо її особисто вручено службовій (посадовій) особі такого платника під підпис або надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення;

— фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному чи уповноваженому представникові або надіслано рекомендованим листом на її адресу за місцем проживання чи останнього відомого її місця перебування (проживання) з повідомленням про вручення.

Протягом десяти календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені у вимозі суми недоїмки, штрафів і пені.

Якщо платник не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку, після спливу останнього дня відповідного строку така вимога вважається узгодженою (набирає чинності).

При ухиленні від сплати єдиного внеску матеріали направляються до підрозділу Державної виконавчої служби для примусового виконання, що в результаті призводить до блокування рахунків, в тому числі карткових, арешт майна, обмеження виїзду за кордон посадових осіб боржників чи самих фізичних осіб-підприємців боржників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області