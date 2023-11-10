Платникам Тернопільщини відшкодували ПДВ

Упродовж січня-жовтня цього року 168 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заявлена платниками до повернення сума склала 1 мільярд 689 мільйонів гривень. До порівняння, за аналогічний торішній період заявлена до відшкодування сума становила 680 мільйонів гривень.

Станом на початок листопада суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 1 мільярд 771 мільйон гривень податку на додану вартість.

Після проведених перевірок податковими органами області цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 58,1 мільйона гривень.

На початок листопада загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 311 мільйонів гривень, оскільки 295 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розглядах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області