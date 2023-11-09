Відколи розпочинається порушення термінів реєстрації акцизних накладних?

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) акцизних накладних/розрахунків коригування, граничний термін реєстрації яких припадає на період із 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон України від 9 серпня 2023 року за номером 3303-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції», або зведених акцизних накладних/розрахунків коригування на загальний обсяг пального або спирту етилового, реалізованих за цей період (за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом і кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним та їх розпорядниками), за умови забезпечення їх реєстрації протягом тридцяти календарних днів із дня набрання чинності Закону за номером 3303.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону за номером 3303 цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Закон за номером 3303 опубліковано 2 вересня 2023 року у газеті «Голос України» № 177, тобто він набрав чинності 3 вересня 2023 року.

Отже, для платників податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, розрахунок кількості днів порушення термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних після поновлення застосування відповідальності за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних (набрання чинності Законом за номером 3303-IX) починається з 3 жовтня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області