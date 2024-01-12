Доброчесно сплачують податки

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. У цьому переконані фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж 2023 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини понад мільярд гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 91,1 мільйона гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За 2023 рік вони сплатили 711,5 мільйона гривень єдиного податку, що на 90,2 мільйона більше, ніж за 2022 рік.

Юридичні особи перерахували за цей період 289,4 мільйона гривень єдиного податку.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області