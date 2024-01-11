Основне про оподаткування єдиного податку

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України від 9 листопада 2023 року за номером 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» із першого січня 2024 року встановлено місячні розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 3028 гривень та мінімальної заробітної плати у сумі 7100 гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки згідно з Податковим кодексом України (ПКУ) граничний обсяг доходу для платників єдиного податку першої-третьої груп розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, у 2024 році розмір доходу для фізичних осіб — платників єдиного податку не повинен перевищувати: для першої групи платників єдиного податку — 1185700 гривень; другої групи платників єдиного податку — 5921400 гривень; третьої групи платників єдиного податку — 8285700 гривень.

Згідно з пунктом 293.1 статті 293 ПКУ ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року, другої групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Отже, максимальний місячний розмір авансового внеску по єдиному податку у 2024 році для фізичних осіб — платників єдиного податку першої групи становить 302,80 гривні, для платників єдиного податку другої групи — 1420,0 гривень.

Відповідно до пункту 293.3 статті 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі трьох відсотків доходу — при сплаті податку на додану вартість згідно з ПКУ та п’ятьох відсотків доходу — при включенні податку на додану вартість до складу єдиного податку.

При цьому слід враховувати, що згідно з пунктом 293.4 статті 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої-третьої групи у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1,2 і З пункту 291.4 статті 291 ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ відповідно».

Одночасно податківці звернули увагу на те, що фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких станом на дату реєстрації платником єдиного податку (відомості про яку внесені до реєстру платників єдиного податку) відповідає Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією, затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року за номером 309, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за номером 1668/39004, із першого серпня 2023 року мають право з урахуванням визначених переліком дат початку бойових дій або тимчасової окупації не сплачувати єдиний податок.

Право не сплачувати єдиний податок із першого серпня 2023 року не розповсюджується на фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої та другої груп, які зареєструвалися як платники єдиного податку на території, визначеній переліком, вже після визначених цим переліком дат виникнення можливості бойових дій/початку бойових дій/тимчасової окупації. Такі фізичні особи сплачують єдиний податок на загальних підставах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області