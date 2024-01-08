Розрахунки з бюджетами перевіряйте через електронний кабінет

Платник податків має можливість надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС за формою F/J1300204 через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідь на запит платнику надсилається через електронний кабінет не пізніше п’ятнадцяти робочих днів із дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення за формою F/J1400204. Витяг формується за вибраний платником період при створені запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення запиту до органів ДПС.

Одночасно згідно зі статтею 1 Закону України від 2 жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Отже, у випадку, коли платник податків вважає, що в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиним внеском (задвоєння оплати/нарахування, переплата/недоплата), платник може надіслати звернення до органу ДПС за основним (неосновним) місцем обліку.

Відповідно до статті 20 закону за номером 393 такі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області