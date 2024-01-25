За неподання податкової звітності оштрафують

Відповідно до пункту 109.2 статті 109 Податкового кодексу України (ПКУ) порушення податкового законодавства та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, тягне за собою відповідальність, передбачену ПКУ та іншими законами України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності передбачено пунктом 120.1 статті 120 ПКУ, зокрема, неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контрольні органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Отже, за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а саме:

у розмірі 340 гривень за кожне неподання (несвоєчасне подання) декларації (розрахунку);

у розмірі 1020 гривень при повторному порушенні за несвоєчасне подання податкової декларації (розрахунку) платником податків незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за неподання (несвоєчасне подання) податкової декларації (розрахунку) та у період до одного року (до 365 або 366 днів — для високосного року) винесено податкове повідомлення-рішення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області