Дівчата — молодці!

Оновлений спортивний манеж у Львові знову став ареною всеукраїнських змагань із легкої атлетики. Протягом трьох останніх днів минулого тижня лауреатів чемпіонату України у приміщенні визначили юнаки і дівчата 2009—2010 років народження.

Цього разу за честь Тернопільщини гідно постояли представниці чарівної половини людства. У бігу на 3000 метрів не було рівних Олександрі Череватій з обласної освітянської ДЮСШ — 11 хвилин 1,07 секунди. Дівчина тренується під керівництвом Богдана Дуди і батька Романа Череватого. У цій же дисципліні сьомою з особистим досягненням (12 хвилин 16,42 секунди), до речі, стала Дарина Іванишин, якою так само у Тернопільській ОДЮСШ опікується Ольга Стефанишина.

А за підсумками вирішального забігу на 1500 метрів із перешкодами бронзову медаль завоювала підопічна Володимира Дуди Діана Домброва з Бережанської ДЮСШ — 5 хвилин 56,64 секунди. Цікаво, що для того, аби піднятися на п’єдестал пошани, обом нашим землячкам довелося встановити особисті досягнення у своїх дисциплінах.

Ще двоє вихованців Володимира Дуди також відзначилися у бігу на 1500 метрів із перешкодами. З особистими досягненнями шостим фінішував Арсен Стефанів (5 хвилин 3,49 секунди), сьомим — Назар Загородній (5 хвилин 4,11 секунди).

Деякі інші наші земляки також заслуговують на відзнаку. Шостим у бігу на 800 метрів, скажімо, став Олег Беззубко — 2 хвилини 23,74 секунди. Під час же кваліфікаційних стартів юнак оновив особисте досягнення — 2 хвилини 21,01 секунди. А в бігу на 400 метрів підопічний Ольги Кутної з Озернянської ОТГ, хоча і не потрапив до фіналу, встановив рекорд області серед юнаків віком до шістнадцяти років — 58,62 секунди.

Варто згадати і про вихованку Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Єву Овод. У спринті на 60 метрів під час суперечки із більш ніж ста конкурентками дівчина, яку тренують Софія і Назар Рибії, зуміла потрапити до фіналу, де посіла восьме місце.

У командному заліку, в якому сперечалися 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл нашої держави, легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ, набравши 120 залікових балів, стали п’ятими.

На фото: Олександра ЧЕРЕВАТА на верхній сходинці п’єдесталу пошани під час церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж