Яку причину анулювання реєстрації платника ПДВ вказати в заяві при зміні системи оподаткування?

Порядок анулювання реєстрації платників ПДВ регулюється статтею 184 Податкового кодексу України (ПКУ) та регламентується розділом V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року за номером 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за номером 1456/26233. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом «в» пункту 184.1 статті 184 ПКУ анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається, якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ.

Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контрольного органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою №3-ПДВ, в якій зазначає причину анулювання реєстрації платника ПДВ, що складається із посилання на пункт, статтю ПКУ та посилання на норму ПКУ. Відповідна причина анулювання реєстрації платника ПДВ обирається суб’єктом господарювання із переліку причин анулювання, зазначених у додатку до заяви за формою №3-ПДВ.

Відповідно до пункту 293.3 статті 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) встановлюється у розмірі:

3 відсотки доходу — у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ (підпункт 1 пункту 293.3 статті 293 ПКУ);

5 відсотків доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку (підпункт 2 пункту 293.3 статті 293 ПКУ).

Згідно з пунктом 293.2 статті 293 ПКУ фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої та другої груп.

Отже, при переході суб’єкта господарювання із сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ (із загальної системи оподаткування), на спрощену систему оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, у заяві за формою №3-ПДВ має бути вказаний «Підпункт «в» пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ» та норма ПКУ:

для юридичної особи або фізичної особи-підприємця, яка обрала відсоткову ставку єдиного податку для платників третьої групи у розмірі 5 відсотків, — «Особа є платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV ПКУ, і не переходить у встановленому ПКУ порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість»;

для фізичної особи-підприємця, яка обрала фіксовану ставку єдиного податку для платника першої або другої групи, — «Фізична особа-підприємець є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV ПКУ».

Водночас контрольний орган виключає суб’єкта господарювання з реєстру платників ПДВ без подання таким суб’єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб’єктом зроблено відповідну позначку (пункт 5.4 розділу V положення).

Згідно з пунктом 184.2 статті 184 ПКУ якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ, до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, анулювання реєстрації проводиться контрольним органом автоматично за даними реєстру платників єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області