Не знижувати темпів!

Уже вдруге в цьому році вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського, майстриня спорту міжнародного класу Анастасія Бачинська домоглася успіху на етапах Кубка світу зі спортивної гімнастики в окремих вправах. Цього разу для підопічної заслуженої тренерки України Тетяни Геращенко щасливою стала столиця Катару Доха, де нещодавно відбувся четвертий етап кубкових перегонів.

Першого ж змагального дня наша землячка потрапила до фіналу у вправах на різновисоких брусах. Її виступ судді оцінили в 13,433 бали, що дозволило 17-річній гімнастці вибороти срібну медаль.

Ще до двох фіналів Анастасія потрапила і під час другого стартового дня. У вправах на колоді, попри виконання складної програми, фінішувала сьомою. А ось у вільних вправах, на думку фахівців, утратила шанс поборотися ще й за «бронзу». Все через допущену прикру помилку — під час виступу заступила за межі килима, за що українку оштрафували на 0,300 бали. Їх якраз і забракло для того, аби піднятися ще й на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Не зайвим, звісно, буде нагадати і про те, що «золотим» для Анастасії цього року став перший етап у болгарській Варні. Саме там вона завоювала перше місце у вправах на колоді.

Фото з вільних джерел