Про законодавчі зміни для юридичних осіб і не тільки

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія». На запитання телефонних співрозмовників стосовно оподаткування юридичних осіб та новацій податкового законодавства відповів начальник управління оподаткування юридичних осіб Віктор Лісницький.

Посадовець нагадав платникам про Закон України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», звернув увагу тих, хто цікавився, на зміни у заповненні платіжних інструкцій. Із першого грудня 2023 року завершився перехідний період, протягом якого заповнення платниками податків реквізиту «Призначення платежу» під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску було можливе у неструктурованому форматі.

Цікавилися платники і тим, чи подається податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, стосовно яких встановлені нульові ставки. У відповідь фахівець роз’яснив, що за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, по яких за рішеннями сільської, селищної або міської ради встановлені нульові ставки, декларація подається на загальних підставах.

Запитували платники і про те, як виправити помилки, допущені в попередніх звітних періодах у складі податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з типом «звітна». А також про порядок оподаткування ПДВ операцій із постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. Так, згідно з пунктом 197.6 статті 197 Податкового кодексу України від оподаткування звільняються операції з постачання товарів (окрім підакцизних) та послуг (окрім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг із постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, де кількість осіб з інвалідністю, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств.

Також платники запитували, як здійснюється розрахунок мінімального податкового зобов’язання, якщо набуття права власності, оренди, користування земельної ділянки платником податку на прибуток підприємств відбулося в середині року. Віктор Лісницький роз’яснив: якщо набуття права власності або право користування на земельну ділянку, віднесену до сільськогосподарських угідь, здійснювалось за умови державної реєстрації таких прав, то для розрахунку мінімального податкового зобов’язання щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена/не проведена, враховується період, починаючи з місяця, в якому платник набув право власності, оренди, користування на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) на земельну ділянку. При цьому, для розрахунку мінімального податного зобов’язання враховується повний місяць, незалежно від того коли саме відбулося набуття права власності — на початку, в середині або наприкінці місяця.

Чимало запитань стосувалося також перехідних операцій після скасування спрощеної системи з особливостями оподаткування та переходу на загальну систему оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області