Президент України Петро Порошенко підтримав рішення військового комітету про введдении військового положення.

Про це Президент заявив на засіданні РНБО України, інформує канал 112 Україна.

У РНБО України зібрали засідання з приводу можливого введення військового положення. Розглянемо цей термін детальніше, особливо щодо того, що він означає для жителів країни.

Офіційна формулювання (на основі закону України “Про правовий режим воєнного стану”): Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки щодо державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Він передбачає надання повноважень відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування, “необхідних для відвернення загрози, відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її территотриальной цілісності”.

Це включає в себе “тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень”.

– надзвичайна ситуація, викликана військовим вторгненням або загрозою такого нападу на Україну;

– наділення військових підрозділів державних органів особливими правами;

– обмеження прав цивільного населення та бізнесу, зобов’язані на вимогу військового командування виходити на громадські роботи або надавати своє майно для потреб армії.

Як вводять воєнний стан?

В чотири кроки.

Перший – РНБО готує та подає пропозиції щодо введення воєнного стану по всій Україні або її частини.

Другий – Адміністрація президента оформляє указ, президент його підписує.

Третій – Верховна Рада затверджує указ президента.

Четвертий – оприлюднення указу.

Деякі деталі

Евакуація населення і підприємств з небезпечних районів.

Можливо введення трудової повинності для працездатних громадян.

Можливе введення комендантської години.

Можливе введення контролю за ЗМІ.

Можливе вилучення для тимчасового використання будь-якого майна приватників і держустанов.

Використання приміщень та обладнання фабрик, офісів і т. д. для цілей оборони.

Політичне життя

Заборона:

– зміни Конституції України;

– будь-яких виборів та референдумів.

– страйків.

Позачергове засідання Верховної Ради України з питання введдении військового положення збирається о 16:00 26 листопада 2018р.