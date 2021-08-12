Коли юридичній особі на єдиному податку анулювали реєстрацію платника ПДВ

Відповідно до першого-четвертого абзаців пункту 184.2 статті 184 Податкового кодексу України (ПКУ) анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (ПДВ), на підставі, визначеній у підпункті «а» пункту 184.1 статті 184 ПКУ, здійснюється за заявою платника податку, а на підставах, визначених у підпунктах «б»-«з» пункту 184.1 статті 184 ПКУ, може здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контрольного органу. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Коли щодо особи, зареєстрованої платником податку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, унесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або якщо до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, анулювання реєстрації проводиться контрольним органом автоматично на підставі відповідних відомостей, отриманих згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» або за даними реєстру платників єдиного податку.

Анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється на дату подання ним заяви або прийняття рішення контрольним органом про анулювання реєстрації.

Контрольний орган, який прийняв самостійне рішення про анулювання реєстрації платника податку, зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання реєстрації.

Згідно з підпунктом 5 пункту 293.8 статті 293 ПКУ при анулюванні реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

Отже, юридична особа — платник єдиного податку третьої групи, яка з початку року обрала ставку єдиного податку у розмірі три відсотки, що передбачає сплату ПДВ, та якій протягом звітного кварталу було анульовано реєстрацію платника ПДВ, застосовує у такому звітному кварталі ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки та не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу зобов’язана подати заяву щодо переходу на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку, або заяву щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області