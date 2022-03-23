До уваги платників податків!

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану відповідно до пункту 82 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України за ставкою ПДВ у розмірі сім відсотків оподатковуються операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України (у тому числі вироблених на митній території України) таких товарів:

бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 ПКУ, на які згідно з пунктом 41 підрозділу 5 вказаного розділу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів;

нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00 (пальне та інші нафтопродукти).

Таким чином, під час дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану при здійсненні операцій з постачання пального та інших нафтопродуктів (незалежно від того, коли відбулося придбання таких пального та нафтопродуктів — до запровадження ставки ПДВ 7 відсотків на такі товари, чи після її запровадження) до складу вартості таких товарів включається ПДВ, визначений за ставкою 7 відсотків.

Формування податкового кредиту за операціями з придбання товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, для їх використання в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків, зокрема, для операцій з постачання пального та інших нафтопродуктів, здійснюється у загальному порядку, тобто, виходячи з суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) при придбанні/ввезенні таких товарів/послуг. Також, податковий кредит, сформований у попередніх податкових періодах при придбанні товарів та послуг, а також при ввезенні товарів на митну територію України, що починають використовуватися в операціях, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 відсотків, зокрема, в операціях з постачання пального та інших нафтопродуктів, не підлягає коригуванню у зв’язку із застосуванням цієї ставки ПДВ.

Отже, виходячи з наведеного існує можливість формування від’ємного значення суми податку на додану вартість, визначеного як різниця між сумою податкового зобов’язання, розрахованого за ставкою 7 відсотків, та сумою податкового кредиту, до якого включено вартість пального за більшою ставкою (20 відсотків). При цьому, таке від’ємне значення не підлягає відшкодуванню з державного бюджету на рахунок платника, а зараховуватиметься до складу податкового кредиту та зменшуватиме суму податкових зобов’язань, що підлягатиме сплаті до бюджету у наступних звітних періодах.

Тобто, якщо у платника податку, який протягом звітного періоду здійснював операції з постачання пального та інших нафтопродуктів, визначених пунктом 82 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, за результатами такого звітного періоду сума податку, визначена у податковій декларації з ПДВ відповідно до пункту 200.1 статті 200 ПКУ, має від’ємне значення, то така сума податку не може бути задекларована (ні в поточному звітному періоді, ні в наступних звітних періодах) до бюджетного відшкодування, у тому числі в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ чи іншого податку (не може бути задекларована у податковій декларації з ПДВ у рядках 20.1, 20.2, 20.2.1 та 20.2.2), а підлягає виключно зарахуванню до складу податкового кредиту наступних звітних періодів (відображається виключно у рядку 20.3 податкової декларації з ПДВ).

Щодо відображення суми ПДВ у фіскальному чеку

Відповідно до вимог пункту 2 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють постачання (реалізацію) пального кінцевим споживачам, повинні і надалі проводити роздрібний продаж пального з формуванням та видачею відповідних розрахункових документів, із обов’язковим відображенням відповідної ставки ПДВ, що застосовується до таких операцій з постачання (реалізації).

Форма та зміст розрахункових документів визначена Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 із змінами та доповненнями.

Згідно з положенням ставка ПДВ є одним із обов’язкових реквізитів розрахункових документів, у разі відсутності в документі якого такий документ не прийматиметься, як розрахунковий.

Таким чином, всі суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж пального, зобов’язані здійснити перепрограмування своїх реєстраторів розрахункових операцій, змінивши ставку ПДВ з 20 на 7 відсотків, з метою виконання вимог чинного законодавства, відображення відповідних зобов’язань із сплати податків і зборів та видачі споживачам відповідних розрахункових документів.

Щодо звільнення від оподаткування акцизним податком реалізації пального

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IX (дата набрання чинності 17 березня 2022 року) підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 82, відповідно до якого, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ, на які згідно з пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою у розмірі 7 відсотків.

Платниками акцизного податку з пального до 17 березня 2022 поточного року були виробники та імпортери такого пального. Ціна пального до 17 березня, ввезеного на територію України імпортерами та/або реалізованого на митній території його виробниками та імпортерами до цієї дати включає суму сплаченого акцизного податку. Наразі не передбачено відшкодування такого акцизного податку.

Починаючи з 17 березня 2022 року при ввезенні на митну територію України пального імпортерами та реалізації пального виробниками, акцизний податок не нараховується та не сплачується до бюджету. Слід зазначити, що сума такого акцизного податку в ціні пального, до 17 березня становила: в 1 л бензину — 7,08 грн, дизпалива — 4,63 грн, скрапленого газу — 1,72 гривні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області