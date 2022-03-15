Продовжують виконувати конституційний обов’язок

У першій декаді березня 2022 року землевласники та землекористувачі спрямували до бюджетів територіальних громад Тернопільщини понад 4,6 мільйона гривень земельної плати. А впродовж січня-лютого надходження цього платежу склали 58,3 мільйона гривень, що на 2,5 мільйона або на чотири відсотки більше, ніж торік.

При цьому установи, організації, підприємства сплатили 51,6 мільйона, а фізичні особи — 6,7 мільйона гривень. Приріст до двох місяців 2021 року склав відповідно 2,3 мільйона та 141,1 тисячі гривень.

Відрадно, що суб’єкти господарювання, громадяни продовжують виконувати свій конституційний обов’язок щодо сплати податків навіть під час війни. Адже у такий важкий період кожна копійка сплаченого майнового платежу — це підтримка інфраструктури населених пунктів, які приймають жителів з областей, де йдуть тривалі воєнні дії.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області