На згадку — пам’ятні призи

#OlympicLab за напрямком «Гендерна рівність у спорті» нещодавно завітав на дитячі змагання з веслування. Старти відбулися на водно-спортивній базі Тернопільської ДЮСШ з водних видів спорту.

Перед їх початком з вітальними словами до юних спортсменів звернулися перший заступник голови місцевого осередку Національного комітету України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, тренер обласної ШВСМ Володимир Гикавий, голова Федерації каное Тернопільської області Віктор Кузяк, директор ДЮСШ Богдан Балабан і начальник управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради Микола Круть.

Під час азартної боротьби на різноманітних дистанціях хороший рівень підготовки і незламний характер продемонстрували юнаки і дівчата різного віку. А після змагань до юних атлетів звернулася майстер спорту, багаторазова чемпіонка України, нині тренер ДЮСШ Анастасія Гикава, яка зазначила, що загальною метою гендерної рівності в спорті є створення справедливих та рівних умов як для чоловіків, так і жінок. Саме це сприяє розвитку талантів та досягненню успіхів у спорті незалежно від статі. Такий підхід сприяє побудові більш рівного та справедливого суспільства.

Переможці та учасники змагань отримали на згадку пам’ятні подарунки від Національного олімпійського комітету України.

На фото: під час змагань байдарочників.

Фото організаторів