Деякі нюанси заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії

Пунктом 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлені вимоги щодо складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, підпунктом 39 прим.2.5.2 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ передбачено, що фізичні особи — контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.

Наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254 затверджено форму звіту, скорочену форму звіту та порядок заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контрольного органу.

Згідно з пунктом 11 розділу ІІ цього порядку у графі 11 «Кількість працівників контрольованої іноземної компанії» зазначається кількість працівників контрольованої іноземної компанії у звітному (податковому) періоді.

Згідно з підпунктом «з» підпункту 39 прим.2.5.3 у звіті, зокрема, зазначається кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області