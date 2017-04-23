Для дивідендів пільгова ставка

Президент України підписав раніше ухвалені депутатами зміни до Податкового кодексу стосовно оподаткування дивідендів. Закон України за номером 1989 від 23 березня цього року опублікований в газеті «Голос України» 14 квітня і з наступного після публікації дня вже «запрацював».

Згідно зі змінами дивіденди по акціях і корпоративних правах, нараховані і виплачені після першого січня 2017 року «єдинниками», нерезидентами та інститутами спільного інвестування обкладатимуться податком на доходи за ставкою дев’ять відсотків.

Тобто, вказаним юридичним особам, які в першому кварталі 2017 року нарахували дивіденди своїм засновникам — фізичним особам та оподаткували їх за ставкою 18 відсотків, після набрання чинності Закону № 1989 потрібно перерахувати суму податку із сум таких дивідендів за ставкою вже 9 відсотків та відобразити це у формі №1 ДФ. Ті ж підприємства, які вже подали розрахунки за перший квартал, повинні скласти звітну нову форму №1 ДФ з відповідними виправленнями (рядок з дивідендами, оподаткованими за ставкою 18 відсотків — на видалення, а рядок з дивідендами, оподаткованими за ставкою 9 відсотків — на додання).

Якщо ж дивіденди виплачує платник податку на прибуток, ставка оподаткування становить 5 відсотків.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ