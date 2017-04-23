Змагалися сільські школярі

Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з міським відділом освіти визначили лауреатів першості з міні-футболу серед юнаків загальноосвітніх шкіл I—II ступенів. Змагання стали складовою частиною перших спортивних ігор Теребовлянщини.
Проведений на майданчику зі штучним покриттям районного стадіону «Колос» турнір зібрав школярів з Кровинки, Мшанця, Плебанівки, Долини, Підгайчиків і Романівки. Безкомпромісні баталії засвідчили перевагу дружньої команди з Кровинківської ЗОШ. Юні майстри шкіряного м’яча з Підгайчиків фінішували другими, а третіми стали їхні ровесники з Долини.
Директор Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ярослав Королюк нагородив переможців кубком, усіх лауреатів — грамотами.
Фото теребовлянського «Спорту для всіх»