Змагалися сільські школярі

Напередодні тридцятилітнього ювілею, який відсвяткувала в понеділок, 9 січня, навіть така досвідчена стріляюча лижниця, як олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, зайвий раз переконалася, якою важкою ціною дістаються вершини в сучасному спорті. Під час четвертого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі були і позитивні емоції після сьомої позиції в спринті, і розчарування, коли вирішила достроково […]