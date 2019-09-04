Декларування іноземних доходів

Відповідно до підпункту 9 пункту 2 розділу IІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859, у рядку 10.7 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про майновий стан і доходи вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 164.4 статті 164 Кодексу доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), перераховуються в гривнях за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

У графі 3 рядка 10.7 декларації вказується сума іноземних доходів, перерахована в гривнях, з урахуванням норм пункту 164.4.

У графі 6 рядка 10.7 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 відсотків, визначеною пунктом 167.1 статті 167 Кодексу.

У графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 відсотка, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області